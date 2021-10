"Dibu" Martínez, AGENCIA NA

Emiliano "Dibu" Martínez resultó elegido entre los mejores arqueros del mundo por la prestigiosa revista France Football, que entrega el premio al Balón de Oro de la temporada, debido a su trabajo en Aston Villa y en el seleccionado argentino.





El ex Arsenal de Inglaterra se destacó a lo largo de la 2020-21 en el arco de Argentina, siendo clave en la clasificación a la final de la Copa América obtenida en Brasil este año cuando le tapó dos penales a Colombia y además dio seguridad y solidez a un puesto complicado desde la salida de Sergio Romero en 2018.

