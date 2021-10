Lionel Messi con sus seis Balones de Oro, AGENCIA NA

Lionel Messi irá el 29 de noviembre en busca de su séptimo Balón de Oro, otorgado por la prestigiosa revista France Football, y competirá también con Lautaro Martínez, campeón de la última Serie A italiana, y otros 28 jugadores.





El rosarino es el máximo ganador del galardón al mejor jugador del mundo, con seis conquistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019), una por encima del portugués Cristiano Ronaldo, que ingresó también en la nómina tras ser el goleador de la Serie A pasada con Juventus, antes de emigrar a Manchester United.





Por primera vez, Messi podrá ganar el premio sin la camiseta de Barcelona, más allá de que su llegada se dio por sus 38 goles con el conjunto catalán y la enorme actuación en la Copa América de Brasil, que le permitió a Argentina romper con años de sequía y a nivel personal alzarse con su primera consagración en la Selección Mayor.





Otro ganador del torneo continental es Martínez, que terminó con 17 tantos en el camino al título del Inter de Milán y por primera vez apareció en la nómina de los mejores del mundo.





Los otros sudamericanos que ingresaron entre los 30 son el brasileño Neymar (PSG) y el uruguayo Luis Suárez (Atlético de Madrid); el resto son europeos y hay un solo africano, el argelino Riyad Mahrez (Manchester City).

Here are the first 20 nominees for the Men’s #ballondor pic.twitter.com/tIHav6s9gx