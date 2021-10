Comuneros mapuches exhibieron por primera vez sus armas en un video y prometieron usarlas para defender un terreno en el sur de Chile.

El comunicado lo hicieron a través de un video, donde expresaron que “todo lo que ocurra dentro de los siguientes días será culpa de Conaf y del Estado chileno”.

El grupo armado, que se autoidentificó como perteneciente a la Resistencia Territorial Mapuche se desplegó en varios sectores de la comuna de Collipulli, ubicada a 580 kilómetros al sur de Santiago, la capital de Chile, completando un total de 33 mil hectáreas y se manifestaron en contra de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y explicaron que resistirán por la vía armada contra intentos de allanamientos.

Los integrantes de Resistencia Territorial Mapuche denuncian que “Conaf se dedica a las prácticas extractivas y lucran con la destrucción de todas las formas de vida en nuestro Wallmapu (Tierra en mapudungun)”. En el video advierten además que “se está haciendo un control territorial donde Conaf hizo una denuncia por usurpación, y eso nos hace el llamado a nosotros como resistencia que entrará fuerza policial, militar, al sector de nuestros peñis (hermanos)”.

“Dejamos claro que estamos dispuestos a repeler todo acto violento de parte del Estado para salvaguardar nuestros peñis (…) dejamos claro que todo lo que pase y ocurra dentro de estos días será culpa de Conaf y del Estado chileno “, finalizaron.

Your browser does not support the video element.

La reserva nacional en cuestión, está ubicada al norte de Temuco en la comuna de Collipulli, está a cargo de la Conaf, desde donde han pedido a las autoridades que se ejecute el desalojo del lugar tomado, pese a las amenazas del grupo en el video. “Diez personas ingresaron a la unidad, se tomaron un sector, construyeron una cabaña, y posteriormente hicieron ingreso a la fuerza y se tomaron tres instalaciones de la misma unidad”, contó el director de Conaf en La Araucanía, Julio Figueroa.

La autoridad señala que pusieron los antecedentes a disposición de la justicia: “Oficiamos a la Fiscalía de Collipulli, a los delegados presidenciales regional y provincial y a todas las instancias para poder obtener el desalojo de estas personas de la unidad”.

“Como administradores de esta unidad, somos los protectores de su biodiversidad y su ecosistema que esta importante unidad contiene. Necesitamos que estas personas que hoy están en esta reserva, desalojen este recinto para poder seguir trabajando”, agregó Figueroa.

Las imágenes muestran a 6 encapuchados armados y vestidos completamente de negro, flanqueando a un séptimo encapuchado vestido también de negro, pero con un chaleco antibalas. De los 6 encapuchados armados, 5 portaban armas largas, una de las cuales parecía ser una subametralladora.

Por su parte, el Gobierno presentó una querella criminal en contra de los comuneros encapuchados de Collipulli que aparecen en la secuencia en el que afirman que resistirán por la vía armada los intentos de allanamiento. El recurso judicial incorpora los delitos de porte ilegal de armas, porte ilegal de armas de fuego prohibidas, y el delito de organización y funcionamiento de milicias privadas.

Según informó el mismo director regional de la Conaf Araucanía, Julio Figueroa, la importancia de recuperar el terreno es vital: “Es un Monumento Histórico Nacional (Reserva Malleco) declarado por el Estado de Chile. Nos preocupa mucho esta situación, y por lo mismo oficiamos a la Fiscalía de Collipulli, a los delegados regionales y provinciales, y al Consejo de Defensa del Estado para obtener el desalojo”, indicó.

En ese marco, autoridades regionales, representados por la delegación presidencial de la La Araucanía decidieron querellarse luego que se difundiera y viralizara el registro. “Nosotros estamos permanentemente reuniéndonos con víctimas, personas, alcaldes, gobernadores regionales, porque acá hay que estar a la altura con el problema. Acá hay que pensar que esto es un problema de Estado y hay que recibir a todos, porque depende de toda una solución para este problema de carne y hueso que está afectando la vida de las personas de la macro zona sur”, afirmó Pablo Urquizar, delegado presidencial de la Macrozona Sur.

“Acá hay que hacer una separación clara entre el pueblo mapuche y la violencia. El pueblo mapuche es un pueblo honesto que quiere avanzar. Por otro lado, está la violencia que no puede legitimarse. Contra eso, los delincuentes, los terroristas, los narcotraficantes tienen que cumplir sus penas de cárcel como corresponde”, sentenció.

Noticias relacionadas