China creó el tren más rápido del mundo: levita y alcanza los 600 km/h. Foto: Google.

El vehículo terrestre más rápido del mundo fue creado por China, puede ir a una velocidad de 600 km/h y flota a medida que se desplaza sobre la vía. El tren completó este año con éxito la prueba de funcionamiento en la línea de tests de levitación magnética de la Universidad Tongji de Shanghai.

Los trenes "maglev" (derivado de «magnetic levitation) permiten ir a la mayor velocidad terrestre, esto es porque no hay fricción con el suelo. Se mueve a base de la levitación magnética utilizando un gran número de imanes que hacen que los vagones se eleven sobre las vías y se propulsen. El tren en sí posee poca contaminación acústica, casi nula vibración, y brinda la capacidad de transportar una gran cantidad de pasajeros.

"Tomemos como ejemplo viajar de Pekín a Shanghai. Contando con que el tiempo de preparación para el viaje es de aproximadamente 4.5 horas en avión y unas 5.5 horas en tren de alta velocidad, con nuestro nuevo tren Maglev se tardaría alrededor de 3.5 horas", aseguró Ding Sansan, jefe del equipo de investigación y desarrollo del tren.

Si bien la construcción del tren está completa, todavía falta construir su trazado en el territorio, por esta razón están realizando investigaciones para su implementación en concordancia con las autoridades gubernamentales. Con la publicación del documento oficial de planificación, se espera que la construcción de líneas de levitación magnética de alta velocidad en Guangzhou y Shenzhen sea pronto. El objetivo principal del tren de alta velocidad es conectar las grandes ciudades por tren para reducir el tiempo y los gastos necesarios para viajar por el país más poblado del mundo.

The world's first 600 km/h high-speed maglev transportation system, the fastest ground transportation vehicle at present, will be launched in Qingdao, China on July 20, 2021. pic.twitter.com/XDU7PxIoFc

A new high-speed maglev #train made its public debut in Qingdao, Shandong province. The train, developed in China, can reach a top speed of 600 kilometers per hour. The train unveiled this week was the first to roll off the production line. pic.twitter.com/OafhjgJ4h4