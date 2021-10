Mauricio Macri, AGENCIA NA

El ex presidente Mauricio Macri se presentará a declarar el próximo 20 de octubre en la causa que investiga tareas de espionaje ilegal sobre familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan, ya que tiene previsto regresar al país un día antes. Así lo confirmó el dirigente del PRO y ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi: "Llega el 19 y se presenta el 20".

La citación del líder del PRO para que concurra a prestar declaración indagatoria ante el juez subrogante de Dolores Martín Bava tuvo idas y vueltas: era público que el ex mandatario se encontraba en Estados Unidos, pero en ninguno de los domicilios fijados podía entregarse la cédula de notificación. "Hay que ser objetivo, ¿vos conocés a un juez que le prohíba salir del país a alguien que no es ni culpable y se lo cita indagatoria, y que además le prohíbe salir del país a alguien que es de público conocimiento que se encuentra afuera del país? También dice que no encontraba la dirección de la casa, habría que mandar la guía para se ubique o que mire el Google Maps. A nivel concreto, llega el 19 y se presenta el 20 para la fecha que está citado", subrayó Lombardi en declaraciones radiales.

Macri fue formalmente notificado el pasado miércoles de que debía presentarse en el Juzgado de Dolores un día después: por encontrarse en el exterior, la citación fue postergada para el 20 de octubre. En ese marco, el ex jefe de Estado había informado a través de sus redes sociales que se iba a dedicar a dar clases de "liderazgo académico" en un think tank que depende de la Florida International University (FIU). Se trata del Adam Smith Center for the Study of Economic Freedom, una usina de pensamiento que estudia "el impacto de los gobiernos y el libre mercado en la libertad económica y prosperidad alrededor del mundo, con eje en los Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe".

"Con mucha alegría y gratitud quiero contarles que fui convocado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida para ser parte de su programa de liderazgo académico", señaló el líder del PRO a través de su cuenta de Instagram. Y agregó: "Será un honor unirme en 2022 al Adam Smith Center para interactuar y ser un mentor para futuros líderes en el ámbito de diseño de políticas públicas, con la mirada especialmente puesta en el progreso de América Latina".

"Muchas gracias a su director, Carlos Díaz-Rosillo, y al equipo de la Florida International University por ofrecerme esta oportunidad. Espero que nuestra experiencia y nuestros aprendizajes sean un aporte para las futuras generaciones", concluyó el ex jefe de Estado.

Macri está acusado de haber ordenado el espionaje ilegal de los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, que implosionó y se hundió a fines de 2017. La abogada Valeria Carreras, que patrocina a un grupo de familiares, indicó que la defensa de Macri "dice que efectivamente había hecho esa tarea para adelantar de que tema le iba a preguntar los familiares" en las reuniones y explicó que "ponían hasta cómo era la personalidad de las personas". "Si fuera un adelantamiento de agenda, empezaría y terminaría con ese informe, pero no, continúo", advirtió.

