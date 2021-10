Agustín Canapino, Súper TC2000. Foto: NA.

Agustín Canapino ganó este domingo la final del Súper TC2000 en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario, donde completaron el podio Julián Santero y Matías Rossi, y alcanzó la cima del campeonato. El piloto arrecifeño dominó la carrera y se impuso con un tiempo acumulado de 42m. 07s. 853/1000 para recorrer las 25 vueltas al circuito rosarino, en el que consiguió su tercera victoria en la temporada.

Cuarto, en tanto, se clasificó el tandilense Leonel Pernía, el santafesino Fabián Yannantuoni culminó quinto, mientras que el quilmeño Damián Fineschi terminó sexto. El platense Nicolás Moscardini cerró séptimo y luego se ubicaron el mendocino Bernardo Llaver, el porteño Franco Vivian y Tomás Cingolani.

"Primero quiero agradecer a todo el equipo Chevrolet YPF, dedicarsela a la memoria de mi papá. Fue una carrera que se me enredó por un error personal. Me pasé en el afán de querer atacarlo a Moscardini. Después fue una linda pelea. Lo superé con Push to Pass a Ardusso y luego fui por la posición de Pernía", señaló Canapino en diálogo con Carburando.

Y agregó: "A Pernía lo venía respetando, pero cuando fui por afuera me deja sin pista en un curvón a 220 km/h. Hay cosas que no se hacen. Hay códigos que no hay que perder, tuve suerte de mantenerme en pista en esa situación".

En esa línea, añadió: "A partir de ahí el auto quedó herido, pero pudimos mantenernos adelante. Siempre es una incógnita saber qué va a pasar con la reducción de potencia. En la carrera se notó bien y aprovechamos para llevarnos la victoria".

En el campeonato, Canapino es el nuevo líder con 181 puntos, segundo aparece Pernía con 173 y tercero está Santero con 129, al tiempo que la próxima fecha del Súper TC2000 será el 7 de noviembre en el “Oscar Cabalén” de Alta Gracia.

