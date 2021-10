Lionel Messi, foto Reuters.

El seleccionado argentino, con goles del crack Lionel Messi (37m) y Rodrigo De Paul (43m), derrota 2-0 a Uruguay al término del primer tiempo válido por el postergado de la 5ta. fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se juega en el Monumental y es controlado por el chileno Roberto Tobar.

La Selección nacional sacó adelante un duro encuentro con un gran primer tiempo donde se vio su mejor cara. Cerca del final de la primera parte el conjunto dirigido por Lionel Scaloni abrió el marcador con una genialidad de de su capitán.

El rosarino picó la pelota cerca del área, aprovechando una desatención del arquero Muslera que no pudo evitar el primer tanto del encuentro.

Mirá el video - gentileza TV Pública:

