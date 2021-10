Foto NA.

El futbolista Lionel Messi aseguró este domingo que la Selección argentina hizo "un gran partido" para golear a Uruguay en casa, a la vez que consideró que el equipo nacional está "creciendo mucho en el juego" y dijo que durante el encuentro frente al elenco "charrúa" "salió todo perfecto".

"Hicimos un gran partido, creo que estamos creciendo mucho a nivel juego y en mantener la pelota. Nos acostumbramos a tener la pelota. Hoy era un partido duro y teníamos que ganarlo. Salió todo perfecto", expresó el rosarino, de 34 años.

Además, Messi manifestó: "Era un partido duro y teníamos que ganar por jugar de local. Era difícil porque sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar con Uruguay que te espera y te genera peligro. Una vez que hicimos el primer gol empezamos a encontrar espacios y aparecieron los tantos".

"Sin hacer nada Luis (Suárez) tuvo una en el palo y hubo una que saca 'Dibu' (Emiliano Martínez)", aseveró el capitán de la Selección argentina.

Y señaló: "Sabíamos los resultados de los otros partidos y sabemos que de los seis puntos que jugamos acá los tenemos que sacar a todos. Nos queda uno más frente a Perú y yéndonos de esta fecha con 7 puntos sería muy bueno".

Al hablar de "Dibu" Martínez", Messi indicó: "Se afianzó en el arco desde la Copa América y sin dudas que tenemos uno de los mejores arqueros del mundo".

Finalmente opinó del público: "Cada vez es más lindo vivir y disfrutar esto. La comunión que hay entre el equipo y la gente. Ojalá siga por mucho tiempo".

