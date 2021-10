Lali Esposito.

Lali Espósito festejó su cumpleaños número 30 con una mega fiesta. Con invitados famosos y un look a puro brillo, la cantante celebró a lo grande.

Lali festejó a lo grande con una máquina para agarrar peluches donde podían conseguir juguetes sexuales, dispositivos para elegir el vino que el invitado quería tomar, o una artista que les pegaba brillos a quien quería.

Lali Esposito y Marley.

En la velada estuvieron presentes Marley, los ex Casi Ángeles, Mery del Cerro, Gastón Dalmau, Candela Vetrano, Rocío Igarzábal Y Peter Lanzani. Además, contó con la presencia de Mariana Genesio Peña, Jimena Barón y otros.

Lali tuvo el privilegio de que Miranda cantara en vivo y hasta se unió en el escenario con ellos.

