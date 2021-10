IMÁGENES SENSIBLES. Ataque a balazos en el estadio de Los Andes.

Un hombre se grabó en video mientras efectuaba varios disparos a las cortinas metálicas donde funcionan las oficinas administrativas del club Los Andes, con una amenaza respecto a lo que podría ocurrir este martes, cuando el equipo de Lomas de Zamora recibe a Flandria por la Primera B (Tercera División) del fútbol argentino.

Si bien no hay muchos datos acerca del ataque a la fachada del estadio "Eduardo Gallardón", vecinos del lugar señalaron que el episodio ocurrió en la noche del sábado cuando una persona se acercó al mencionado lugar y disparó varias veces el gatillo.

El sujeto que baleó el frente de la cancha dice la frase "el martes nos vemos", a modo de amenaza ya que Los Andes juega ese día a las 21:00 frente a Flandria con la presencia de su público después de un año y medio.

Según trascendió, el violento hecho sería una amenaza para quienes conducen en la actualidad la barra brava de la entidad de Lomas de Zamora y el agresor sería integrante de la facción de un hincha que lideraba y que se encuentra cumpliendo una condena por asesinato.

Your browser does not support the video element.

IMÁGENES SENSIBLES. Video del ataque a balazos frente a la cancha.

Noticias relacionadas