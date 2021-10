Día Mundial de la Trombosis

Cada 13 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Trombosis. La razón de haber elegido la fecha para esta efeméride, se debe al nacimiento de Rudolf Virchow, quien descubrió y describió la enfermedad, haciéndola conocida y entendible para todos hoy en día.

La patología hace referencia a la formación de coágulos de sangre potencialmente mortales en las arterias (trombosis arterial) o en las venas (trombosis venosa). Una vez que se forma, el coágulo puede ralentizar o bloquear el torrente sanguíneo normal e incluso desprenderse y trasladarse hacia un órgano.

La trombosis, una afección a menudo evitable, es la patología subyacente de un infarto de miocardio, ictus tromboembólico y tromboembolia venosa (TEV), las tres principales enfermedades cardiovasculares causantes de muerte.

Your browser does not support the video element.

Video que ilustra la formación de un coágulo.

Es por ello, que se llevará a cabo este año la octava edición del Día Mundial de la Trombosis, iniciativa global creada por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH, por sus siglas en inglés), que busca concientizar sobre la afección.

En ese marco, en la Ciudad de Buenos Aires se iluminarán de rojo y azul, en honor a los colores de la campaña, los siguientes monumentos: el Puente de la Mujer, la Flor de Buenos Aires, la Torre Monumental de Retiro y el Planetario.

El Planetario iluminado con los colores de la campaña en ediciones anteriores.

La trombosis, puede prevenirse y ser tratada si se la detecta tempranamente. Es por eso que visibilizarla resulta tan necesario. A continuación las preguntas más frecuentes con datos y cifras de los estudios más recientes.

Qué es TEV

La tromboembolia venosa (TEV) es una afección en la que se forma un coágulo de sangre, generalmente en las venas profundas de las piernas, la pelvis o los brazos (trombosis venosa profunda), que puede trasladarse a través de la circulación y alojarse en los pulmones (embolia pulmonar). Juntas, la TVP y la EP se conocen como "TEV", una afección médica peligrosa y potencialmente mortal.



Factores de riesgo



Los factores de riesgo generales de la misma son la obesidad, padecer cáncer, la

trombofilia severa (la predisposición genética a padecer problemas de trombos), una intervención quirúrgica reciente o una internación prolongada, atravesar un embarazo, la ingesta de medicamentos hormonales o la fibrilación auricular (un tipo de ritmo cardíaco irregular).



A éstos se les suma el COVID-19, infección que incrementa el riesgo de trombosis por obligar a largos períodos de inmovilidad y favorecer la coagulación excesiva en casos graves.

Según el estudio publicado por el doctor Erik Klok y sus colaboradores en la revista Thrombosis Research, se estima que entre el 25% y el 31% de los pacientes ingresados a una Unidad de Cuidados Intensivos por coronavirus desarrollarán una trombosis.

Estar en un hospital es un factor de riesgo significativo también para desarrollar tromboembolia venosa (TEV). Los pacientes con movilidad reducida (debido a reposo o recuperación) o que tienen traumatismo vascular (debido a una cirugía u otra lesión grave) tienen más probabilidades de presentar coágulos de sangre.



De hecho, hasta un 60 por ciento de los casos de TEV ocurre durante la hospitalización o dentro de los 90 días posteriores, lo que convierte a esta enfermedad en la principal causa evitable de muerte en hospitales.



Para evitar TEV, el personal del hospital debe evaluar el riesgo de los pacientes de desarrollar coágulos de sangre y usar procedimientos adecuados de prevención y tratamiento.



Cuáles son los procedimientos con mayor riesgo de TEV



Se considera que determinadas cirugías o procedimientos médicos implican un riesgo mayor de desarrollar TEV, entre ellos, los siguientes:

-Cirugía ortopédica (p. ej., cirugía total de cadera o rodilla).

-Cirugía general mayor (especialmente relacionada con el abdomen, la pelvis, la cadera o las piernas).

-Cirugía ginecológica mayor.

-Cirugía urológica.

-Neurocirugía.

-Cirugía cardiotorácica.

-Cirugía vascular periférica mayor.

-Quimioterapia para el tratamiento del cáncer.

Protocolo de TEV en hospitales

Para evitar TEV asociado a hospitalización y la morbilidad asociada, todos los hospitales del mundo deberían establecer y hacer cumplir un protocolo. Los protocolos pueden variar según la institución y el país, pero deben incluir una evaluación de riesgo que esté ligada a una prevención adecuada y las pautas de tratamiento.

Si bien algunos países tienen protocolos establecidos, la mayoría no los tiene. Por eso, la campaña del DMT insta a hospitales, sistemas de salud, legisladores y organizaciones de revisión de calidad hospitalaria de todo el mundo a hacer que el protocolo y la prevención sean un tema prioritario de seguridad del paciente.

Síntomas



Reconocer los síntomas es fundamental para evitar que la enfermedad empeore y tratarla a

tiempo. Los principales signos de una trombosis venosa profunda son:



● Dolor y/o sensibilidad en la pantorrilla o el muslo.

● Hinchazón de la pierna, el pie y/o el tobillo.

● Enrojecimiento y/o decoloración notable.

● Calor en la zona afectada.

En el caso de una embolia pulmonar, los pacientes pueden sentir:



● Dificultad para respirar.

● Respiración rápida.

● Dolor en el pecho (que puede empeorar con la respiración profunda).

● Ritmo cardiaco elevado.

● Aturdimiento y/o desmayo.



Prevención



La afección puede prevenirse haciendo actividad física, bebiendo abundantes cantidades de agua, cumpliendo con una dieta saludable y evitando el sobrepeso y el tabaco. Además, si forma parte de la población de riesgo o debe ingresar a una internación hospitalaria, también puede solicitar a su médico más información y tratamientos preventivos

específicos.

Acerca de la ISTH

La Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH por sus siglas en inglés) es una organización sin fines de lucro que se dedica a la comprensión y diagnóstico de afecciones relacionadas con la coagulación de la sangre y sus trastornos. Aporta investigaciones e innovaciones clínicas para el tratamiento de estas enfermedades y forma a numerosos profesionales de relevancia internacional. Para saber más sobre la Asociación y la campaña, ingresar en: https://www.isth.org/ https://es.worldthrombosisday.org/

*Por Rebeca Hirschfeld

Noticias relacionadas