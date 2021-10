Roberto Feletti. Foto: NA.

El designado secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sostuvo este lunes que el objetivo de su gestión será "bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario", para "recuperar ese legado del peronismo donde el pueblo comía más o menos lo que quería".

"Es un momento muy difícil para la Argentina y no puede haber mezquindad. Tenemos que recuperar ese legado del peronismo donde el pueblo comía más o menos lo que quería y lo comía desde su casa", enfatizó. En ese sentido, expresó: "bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario es fundamental para que haya resto para comprar indumentaria, electrodomésticos, para comer afuera, porque si no, no hay mercado interno".

Feletti reconoció que ese objetivo "es muy difícil en este momento, pero evidentemente bajar el peso de la canasta alimentaria en el promedio de los ingresos populares es un desafío que tiene que ser".

"Eso es lo normal. Lo que no es normal que alguien sobre un bien de consumo esencial fije el precio que quiere, la cantidad que quiere, y el que puede comprar, compra y el que no que se arregle", advirtió. Para el funcionario, "acá hay una sola víctima, que es el pueblo argentino que no llega a fin de mes". En declaraciones a un canal de noticias, el economista aseguró ser "un hombre de diálogo, de racionalidad, de discusión. Obviamente voy a convocar al sector empresarial, pero hay que cuidar la situación de los argentinos".

Sobre la actitud de los empresarios, puntualizó: "yo voy a convocar a los productores y comercializadores, probablemente juntos, pero es fundamental hablar con la verdad en la mano y no victimizarse".

"Hay que hacer un acuerdo racional donde se respeten los márgenes de ganancia, donde se respete la posibilidad de expandir la producción y el consumo", añadió. A la vez, destacó que es necesario "hablar racionalmente de costos, de márgenes de ganancias; ese es el desafío más grande: lograr que el pueblo pueda ir a una góndola, elegir el producto que le gusta y consumirlo". Además, resaltó: "yo creo en los controles y en los controles de los monopolios. Keynes decía que si a los monopolios no se los regula terminan destruyendo la economía y la sociedad".

"Yo creo que la fiscalización de precios es territorial. Creo que hay que estar en acuerdo con intendentes y sindicatos, y organizaciones sociales que colaboren", evaluó. Por otra parte, Feletti subrayó que "es fundamental volver a estabilizar el desempleo en torno a 6 puntos (actualmente está en 9. Si se logra bajar, los ingresos de los hogares va a ser mayor y la situación va a cambiar".

Noticias relacionadas