Diego Pérez, actor

Este año no fue fácil para Diego Pérez a nivel personal: a cinco meses de la muerte de Herminia, su mamá, el pasado 21 de septiembre falleció Héctor, su padre.

"Estuvieron sesenta años juntos: cincuenta y ocho casados más dos de novios. Lo previsible, lo que pensábamos, era que papá por casi tener noventa años se iba a ir antes que mamá, que tenía setenta y nueve. Pero se fue mamá, cansada, agotada", explicó el humorista en diálogo con Luis Novaresio.

Y señaló que para Héctor fue muy difícil seguir sin su compañera de vida: "Mi papá no estaba muy bien, así que después cayó que mamá se había ido. Porque ella varias veces se había internado y volvía. Así que cuando vio que no volvía, un día me preguntó. ‘¿Qué pasó con mamá que no viene?’ Ahí le tuve que contar...Y a él, todos los valores le daban bien. Los dos tenían las dos dosis (de la vacuna contra el Covid-19). Pero, al no tener a su compañera, un día empezó a no querer comer. Se dejó estar, se quería ir con ella".

Ante la angustia de su padre, tanto Diego como su hermana Silvina buscaron ayuda profesional para saber cuál era la mejor manera de acompañarlo en su dolor. "Hablamos con muchas terapeutas que nos ayudaron mucho, muchísimo, a entender que no teníamos que retenerlo porque hacer fuerza cuando él no quiere es peor", detalló. Y continuó: "Le dijimos: ’Papá, gracias’. Lo agarramos de las manos y ese día, un sábado, él nos agarró muy fuerte a mi hermana y a mí. El domingo fui de nuevo y ya estaba en cama, no se quería levantar. Y el 21 de septiembre se fue. Pero lo eligió, quería estar con mi mamá. No era muy creyente, ¿eh? No era nada creyente papá. Pero tenía ganas de estar con su mujer. Y lo respeto".

Más allá de su pesar, Pérez explicó que se siente tranquilo por todo lo que su familia hizo para cuidar a sus padres durante el último año y medio. "Estoy triste pero en paz. Sé que hicimos todo, como hicieron Herminia y Héctor conmigo y con Silvina. Porque hicieron todo lo habido y por haber para que seamos felices los cuatro. Y con Silvina, que me llena de orgullo que sea mi hermana, hicimos todo y nuestras familias nos apoyaron un montón", cerró conmovido.

Noticias relacionadas