La ciudad de Sídney, la más grande y poblada de Australia, reabrió su economía tras 106 días de cierre por la disparada de contagios de la variante Delta del Covid-19.

Los comercios minoristas, supermercados, restaurantes, bares y gimnasios volvieron a abrir sus puertas y los habitantes de la ciudad completamente vacunados pudieron disfrutar de una nueva normalidad.

Entre las nuevas medidas sobresalen que hasta 10 personas que cumplen con la pauta completa de vacunación pueden reunirse en una misma casa. Los completamente vacunados también pueden visitar familiares, ir al supermercado o asistir a funerales.

Este lunes, la gente madrugó a las peluquerías que volvieron a recibir clientes; las tiendas de ropa, algunas de ellas con promociones, reabrieron sus locales al público con límite de aforo.

La tienda por departamentos más antigua de Sídney, David Jones, abrió una hora antes a los clientes que hicieron fila afuera.

"Me sentía muy emocionada, me levanté muy temprano. Estaba un poco preocupada de que pudiera haber filas porque escuché que había mucha gente fuera de las peluquerías y lugares así, pero todavía no está demasiado lleno", dijo Franses Ingram.

Los gimnasios, favorecidos con la reapertura general, también dieron la bienvenida a sus clientes desde las primeras horas. “Espero que podamos permanecer abiertos”, dijo Kyl Raggio, el propietario de uno de estos centros de entrenamiento.

Otro gremio que quedó habilitado desde este lunes fue el de los restaurantes, que atienden al aire libre con reservaciones previas. Los cafés y tradicionales pubs también abrieron de nuevo. Es el caso del pub Fortune of War, el más antiguo de Sídney con más de dos siglos de existencia, que dio la bienvenida a sus clientes una hora antes de lo habitual.

El primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, celebró la llegada del comienzo del fin de las restricciones. “Está aquí, el día que tanto hemos esperado. Ahora estamos bien encaminados hacia una cobertura de vacunación de doble dosis del 80% y más. Nos lo hemos ganado, disfrútalo. Recuerde registrarse, mostrar su estado de vacunación, ser pacientes y ser buenos con los demás.

El 70 % de los 5, 3 millones de habitantes de la ciudad más grande de Australia, ya está vacunado y ahora son los que reciben los beneficios de la reapertura. Para aquellos que solo cuentan con una dosis o aún no han sido vacunados tendrán que esperar para retomar sus actividades libremente.

El estado de Nueva Gales del Sur espera para el 1 de diciembre tener al 90 % de las personas vacunadas y reabrir sin restricciones.

