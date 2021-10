L-Gante, cantante, NA.

En el mejor momento de su carrera, Elián Ángel Valenzuela -conocido popularmente como L-Gante- se vio envuelto en una polémica luego de que saliera a la luz una supuesta lista de exigencias que había puesto para presentarse en el Club Pueyrredón, de Venado Tuerto, Santa Fe.

"Por requerimientos materiales enviados por el artista L-Gante el día jueves y a última hora, siendo este víspera de feriado, nos vemos imposibilitados a conseguir dichos elementos”, manifestaron los organizadores del evento a través de un comunicado y decidieron suspender el show.

A raíz de esta determinación salió a la luz un listado que incluía dos pack de agua mineral natural, dos packs de energizantes Monster o Red Bull, whisky JW Black (no red), Champagne Baron B rosé o Moët Rose, 12 vasos de vidrio, cuatro copas de vidrio, una hielera con cubos de hielo, tabla de quesos y fiambres, sándwiches de miga, catering de pizza, hamburguesas o comidas rápidas, dos toallas de mano blancas (nuevas) y un espejo cuerpo entero. Y también un televisor LED de 55 pulgadas o más y una Play Station 5 con juegos como el FIFA y Call of Duty para que jugara en su tiempo libre.

Enojado por el rumor que se instaló alrededor de su figura, el artista oriundo de General Rodríguez mostró el detrás de escena de su show en Rosario para desmentir sus requerimientos. "Acá estamos, rey. Mi mamá... tranqui. ¿Vos ves alguna Play, algún LCD de 55?", manifestó y mostró que en su camarín había variedad de frutas, sándwiches de miga, masas secas, empanadas, algunas tortas, bebidas gaseosas, agua mineral y energizantes, pero sin ninguno de los lujos que planteaba la empresa que anunció su concierto en la ciudad santafesina. Luego compartió una imagen de su cena: unos clásicos fideos con salsa de tomate y queso.

No conforme con las imágenes que subió en sus historias de Instagram, el creador de la "Cumbia 420" decidió hacer un descargo en su cuenta de Facebook. "Gente eso de Venado Tuerto es ‘chamu’. Se debe a que EL CHANTA del organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente. Quiere tirar la bronca pa’ este lado. No le crean y reclamen lo suyo", escribió. Y aclaró cómo se maneja antes de subirse a los escenarios: "Una que yo no escabio y otra que no juego a la Play cuando estoy trabajando. Corta. Pedazo de garca, ya te vas a poner el moño".

