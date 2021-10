Sergio Romero en el Venezia. Foto: NA/Venezia.

El arquero argentino Sergio "Chiquito" Romero fue oficializado como refuerzo del Venezia de la Serie A de Italia, donde buscará recuperar protagonismo luego de las últimas temporadas sin actividad en el Manchester United de Inglaterra.

Romero, que en la víspera había cumplido con la revisión médica de rutina, volverá entonces a la máxima categoría del fútbol italiano, tras firmar como agente libre. El misionero de 34 años firmó un vínculo hasta junio de 2022, con el objetivo de recuperar su nivel en competencia, ya que no ataja en forma oficial desde agosto de 2020.

El Venezia es dirigido actualmente por Paolo Zanetti y está en la decimosexta ubicación de la tabla de posiciones, con cinco puntos en siete partidos, en los que le convirtieron doce goles, cifra que intentará bajar en promedio "Chiquito" Romero.

La última vez del argentino en la Serie A fue en la temporada 2014/15, cuando se fue de la Sampdoria, club al que había llegado en 2011 y donde fue clave para el retorno a la máxima categoría, luego de su descenso el año anterior.

