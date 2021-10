Nik y Alberto Fernández. Fotos: NA.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que su polémico tuit contra el humorista Nik fue parte de "un debate" y se quejó de que el caricaturista "vive agraviando" al Gobierno. "Si hay algo de las muchas cosas que creo que hago bien es redactar. La redacción es muy clarita. Era un debate que estábamos manteniendo por el tema de las subvenciones", sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones a la prensa antes de ingresar al Ministerio de Seguridad, el integrante del Gabinete negó que haya tenido la intención de amenazar a Nik con su publicación: "No se me caen los anillos, es obligatorio de uno tener que aclarar eso. Los hijos, las casas, las mujeres son templos. Jamás me metería con esas cosas".

"No es la primera vez que debatimos con Nik. Él me ha insultado y agraviado, pero yo no recurrí al mismo método que él. Vive agraviándonos. Es honesta mi disculpa", remarcó. En ese sentido, Aníbal Fernández destacó que se trató sólo de "un tuit" y, al ser consultado sobre la posibilidad de que el humorista lo denuncie, manifestó: "Que vaya, iré a la Justicia y explicaré lo mismo".

Respecto al impacto de la polémica puertas adentro del Gobierno, el funcionario nacional respondió: "Déjenlo al Presidente tranquilo, que yo sé lo que tengo que hacer con esto". Finalmente, el ministro de Seguridad rechazó el reclamo de Juntos por el Cambio para que sea apartado del cargo: "Yo le pediría la renuncia a tantos y no digo nada".

"Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo", afirmó Nik en su cuenta de la red social Twitter.

Minutos después, Aníbal Fernández respondió a su tuit: "Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces... O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito... ¿Lo conoces?". La ORT es el colegio al que concurren las hijas de Nik.

