Jeff Bezos tuiteó una nota vieja que decía que "Amazon sería un fracaso": la lección que dejó. Foto: Google.

Jeff bezos es uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, fundó en julio de 1994 una librería en línea llamada "Cadabra.com" que con el paso del tiempo se convirtió en el imperio que es hoy Amazon. Luego de 27 años, la compañía le permitió obtener una fortuna de u$s200.000 millones.

Bezos compartió con sus seguidores de Twitter una antigua nota publicada por la revista estadounidense Barron’s en la cual decía que Amazon iba a ser un fracaso. La noticia llevaba el título "Amazon.bomb", en la que tenía una bomba con la cara de Bezos. La misma se publicó en la edición del 31 de mayo de 1999 y la noticia pronosticaba que el precio de las acciones de Amazon se derrumbaría y que los verdaderos ganadores del "boom de Internet" serían "las empresas y compañías que venden sus propios productos de manera directa". "La idea de que el CEO de Amazon, Jeff Bezos, haya sido pionero en un nuevo paradigma empresarial es una tontería", asegura el artículo.

A más de 20 años de la publicación de aquella nota Bezos decidió compartirla y aseguró en una publicación: “Escuche y sea abierto, pero no permita que nadie le diga quién es usted. Esta fue solo una de las muchas historias que nos cuentan todas las formas en que íbamos a fallar. Hoy, Amazon es una de las empresas más exitosas del mundo y ha revolucionado dos industrias completamente diferentes”.

Listen and be open, but don’t let anybody tell you who you are. This was just one of the many stories telling us all the ways we were going to fail. Today, Amazon is one of the world’s most successful companies and has revolutionized two entirely different industries. pic.twitter.com/MgMsQHwqZl