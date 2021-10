Equipo futsal de Banfield.

La Comisión Directiva de Banfield informó hoy que despidió al cuerpo técnico del equipo femenino de futsal, que el sábado pasado se hizo cuatro goles en contra a propósito para evitar un rival en los playoffs del torneo.





A través de un comunicado, la dirigencia del "Taladro" confirmó que después de una reunión con el cuerpo técnico encabezado por Mariano Vila "se tomó la inmediata decisión de apartarlos de sus funciones y desvincularlos del Club con efecto inmediato".





El pasado sábado en el club Nueva Estrella, ubicado en el barrio porteño de Lugano, Banfield enfrentó a Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 10 del torneo de la Primera B del torneo organizado por AFA.





En los primeros 8 minutos de juego, el equipo femenino del "Taladro" se puso 2-0 arriba en el marcador pero antes de finalizar el primer tiempo se hicieron tres goles en contra.

Your browser does not support the video element.



En la segunda parte, las jugadoras de Banfield convirtieron otro gol más en contra y el partido terminó 4-2 a favor de Gimnasia.





"Estamos felices por sumar los 3 puntos pero no por cómo los logramos. Banfield se hizo ¡LOS 4 GOLES EN CONTRA! Estas conductas antideportivas no las celebramos", fue el mensaje que publicó la cuenta del "Lobo" luego del partido.





El domingo a la tarde, Gimnasia publicó el video de los cuatro goles en contra que hizo Banfield y confirmó que iba a presentar un informe ante la AFA.





Banfield, que salió a jugar el partido con la clasificación asegurada, realizó este bochorno para evitar un cruce con Estudiantes de Buenos Aires en los playoffs.





"Lo ocurrido en este partido no se corresponde con los valores y con las prácticas deportivas y de comportamiento que promueve el Club Atlético Banfield", agregó el club de la zona sur bonaerense.





"Pedimos disculpas al equipo rival, a las autoridades y a los más de 200 jugadores y jugadoras que practican Futsal en nuestra institución y nos comprometemos a tomar las medidas necesarias para que ello no vuelva a suceder", completó la directiva banfileña.

Noticias relacionadas