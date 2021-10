WhatsApp: está preparando una función para pausar la grabación de audio y continuarla después. Foto: Google.

Se dio a conocer una posible nueva función de Whatsapp, la misma permitiría pausar una nota de voz que se esté grabando para retomarla más adelante, sin que se pierda lo que se grabó al principio. Esto era algo muy pedido por los usuarios, quienes a veces son interrumpidos en el medio de la grabación de las notas de voz y deben comenzar desde el principio sin poder pausar.

La novedad fue publicada por WABetaInfo, expertos en filtraciones y mostraron como sería la característica, que incluye un botón de pausa de color rojo y un botón con el ícono de un micrófono para reanudar la grabación.

WhatsApp is working on the ability to pause voice recordings!



You can pause voice recordings to resume them later in a future update of WhatsApp beta for Android and iOS!https://t.co/7FN5KLASzn