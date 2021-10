Guillermo Moreno, Foto: NA

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, aseguró este martes que tanto Alberto Fernández como su gobierno no son aptos por lo que sugirió “cambiar el gobierno dentro de los marcos institucionales”.

"El Gobierno no es apto, el presidente no es apto. Entonces hace cualquier cosa desde hace dos años", sentenció.

En ese marco y acerca de lo planteado sobre Alberto Fernández, aclaró que sostiene la misma idea desde que Cristina Fernández de Kirchner lo eligió para encabezar la fórmula presidencial (18 de mayo de 2019), y por lo tanto “esto también es una responsabilidad de Cristina”.

"Hay que hacerlo dentro de la ley y el orden”, y mencionó “las asambleas legislativas y adelantar las elecciones", como mecanismos para concretarlo.

"Si anuncian el adelanto de las elecciones, de alguna manera se va a ir ordenando esto y nos preparamos para elegir a un Gobierno que tiene que ser apto”, añadió en diálogo con el sitio Perfil.

Más adelante, hizo referencia a la oxigenación del gabinete presidencial: “El ingreso de los nuevos ministros no cambió nada” porque “el gobierno es el Poder Ejecutivo, el presidente”. “Alfonsín no se fue porque tenía ganas de irse, se fue por inepto. Con (Fernando) de la Rúa pasó lo mismo", citó a modo de ejemplo.

En lo que respecta a materia económica, manifestó que "es imposible controlar la inflación si la economía no está ordenada. Ya van siete años de desastre económico, desde (Axel) Kicillof como ministro de Economía, con (Mauricio) Macri y ahora con Alberto".

Sobre el flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, señaló: “Tiene que optar entre controlar los precios o garantizar el abastecimiento. Le recomiendo a Feletti que se ocupe del abastecimiento".

"El problema es que no entienden lo que está pasando en la economía. Este ciclo económico se terminó". Y definió: "La solución es un gobierno peronista sin Alberto y sin Cristina", expresó.

Finalmente habló de los viajes de egresados gratis para los jóvenes de la provincia de Buenos Aires y sentenció: "No es forma de educar a los pibes dándole viajes de egresados gratis, Les hubiese dado un préstamo a 30 años. A los pibes los educas en el esfuerzo, en el trabajo, no en que las cosas son gratis". "Kicillof les está enseñando que las deudas no se pagan. Las deudas están para pagarse", indicó.

Noticias relacionadas