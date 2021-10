Julieta Prandi

Julieta Prandi volvió a protagonizar un tenso episodio con su exmarido, Claudio Contardi. Según informó el periodista Carlos Monti, la modelo habría denunciado al empresario luego de que él se llevara a uno de sus hijos sin permiso y amenazara con no devolverlo.

“Ella pidió que estén con el padre, pero que no duerman ahí”, señaló Monti respecto a cómo avanza la causa judicial. Además, indicó que al día siguiente de la apelación, Contardi fue hasta la casa de la conductora y retiró a uno de los nenes, sin que ella estuviera al tanto.

“Cuando llegó a su casa, se enteró de todo a través de la persona que estaba trabajando en el hogar y teniendo en cuenta todos los antecedentes que hay entre ellos, con denuncias de violencia incluida, radicó una nueva denuncia penal en Olivos”, aseguró.

“Cuando se refiere al retiro del nene, le dijo a la niñera que ‘si quería que se lo devolviera que le mandara a la policía’. Acá tenemos la presentación judicial que hizo Prandi ante la Justicia. Ella llamó a la policía y fue al colegio a retirar a su hijo acompañada de un patrullero, por temor a las represalias de Contardi”, finalizó el periodista.

Esta no es la primera vez que ocurre un episodio de este tipo entre ellos. Ya a comienzos de abril, la modelo había contado que su ex marido fue a buscar a los chicos al colegio, pero que las cosas se complicaron cuando uno de ellos no quiso ir con él.

“Mi hijo mayor no quiso ir con su papá y lo manifestó. La ley lo ampara porque es el derecho del niño, no quiso ir y se volvió a mi casa. (...) Voy a respetar su voluntad”, aseguró en esa oportunidad.

