Mirtha Legrand fue dada de alta

La diva de la televisión Mirtha Legrand fue dada de alta este martes por la noche luego de 12 días de internación en el Sanatorio Mater Dei, donde fue sometida a una intervención quirúrgica en la que le colocaron dos stents.

“Queremos informarles que, luego de una reunión entre el médico personal y los profesionales intervinientes del sanatorio, de común acuerdo con su familia, la señora Mirtha Legrand fue dada de alta esta noche. Habiendo logrado su estabilidad clínica, podrá continuar la recuperación en su casa. Agradecemos a todos por las muestras de afecto y respecto durante la internación de Mirtha”, señala el comunicado de ese centro de salud.

“Se fue a su casa, vinieron Nacho, el padre de Nacho y Marcela, con el médico de cabecera”, explicaron fuentes médicas. La familia había dado cuenta en los últimos días de la mejora de la conductora y anticipado el alta. "Mi abuela está muy bien. Si Dios quiere, lunes o martes se va a la casa", declaró el sábado pasado Nacho Viale en el marco de las charlas del América Rockstars 2021 que se realizó en Uruguay. Y tan bien estaba la diva que convocó a su séquito para que la atendieran en el sanatorio Mater Dei.

"Ayer me sonó el teléfono, era desde el sanatorio y me asusté. Y me mandaron un listado: ‘Está toda esta gente para entrar’, me dicen. Yo miro el listado, conocía a todos. ‘No, que no entre nadie, porque sino es un caos’. ‘Pero las está haciendo pasar tu abuela’, me dijeron. La llamé y le digo: ‘Abuela, escuchame…'. ‘No, yo estoy aburrida...’, me respondió. Me fijé y eran cosmetóloga, peluquera, maquilladoras", contó entre risas el productor.

El malestar de Mirtha comenzó el miércoles 29 de septiembre por la noche y al ver que con el paso de las horas su cuadro no mejoraba, el jueves por la mañana llamó a su médico para que la fuera a ver a su departamento de avenida Del Libertador. Luego de realizarse una serie de pruebas, el profesional consideró que era necesario que la conductora se dirigiera al Mater Dei para hacer estudios de mayor complejidad.

Así fue como fue trasladada en ambulancia, a la que se subió caminando, para ser atendida en servicio de cardiología y finalmente a las 17 la intervinieron quirúrgicamente. Pero más allá de sus dolores, la diva mantuvo el buen ánimo y estuvo al tanto del cariño de su público, algo que siempre la reconforta. Por otro lado, luego de que trascendió la noticia, el sanatorio se revolucionó porque mucha gente la quería ver.

“Mi abuela está muy bien. Muchas gracias por la preocupación a toda la gente, a los que escribieron y a los medios", aclaró Nacho en sus redes, en agradecimiento por las muestras de cariño que recibió toda la familia. Mientras que Juana también destacó los mensajes de amor que le llegaron.

Por otra parte, Juana se refirió a la foto que le tomaron a Mirtha en su primer día de internación y que se viralizó en las redes. "Una pelotudez que te hagan esas cosas. Me parece que hay un límite y hay que preservarlo. No me enoja porque no es nada personal con nadie", expresó.

Cabe recordar que circularon dos teorías sobre cómo se obtuvo esa imagen: por un lado, se dijo que dos personas habían ingresado al sector de unidad coronaria disfrazados de médico y enfermero, algo que Marcelo Tinayre negó con firmeza; por otro, se cree que el autor de la fotografía sería un trabajador del sanatorio, motivo por el que la institución está investigando qué pasó.

