Foto NA.

Rafa Nadal ha admitido este miércoles, tras ser distinguido como hijo adoptivo por el ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar por la ayuda que prestó al municipio en la trágica torrentada de 2018, que desconoce cuándo podrá reaparecer en las pistas de tenis al estar inmerso en el proceso de recuperación de un tratamiento en el pie izquierdo.







"Quiero recuperarme de la lesión para volver en condiciones", declaró Nadal, que este año ha tenido que renunciar a los Juegos Olímpicos de Tokio y a varios torneos, entre ellos Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.







"No sé cuándo volveré a jugar, trabajo mucho cada día, sigo un plan específico, evidentemente con una hoja de ruta marcada y con unos objetivos muy claros", respondió el tenista balear a una pregunta sobre su proceso de recuperación.







"No diré cuáles son esos objetivos -añadió- porque hay cosas que no puedo controlar al cien por cien, pero dentro de mi cabeza sí que tengo claro cuáles son mis objetivos y confío en que las cosas sigan un curso positivo para poder intentar competir", indicó.



Reuters.



"Trabajo mucho a diario para intentar primero, recuperarme, y segundo, cuando esté recuperado estar preparado par volver a jugar en plenas condiciones", reiteró el ganador de veinte títulos de Grand Slams, empatado con el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.







Nadal recordó que "hace relativamente poco" se sometió al tratamiento en el pie "un poquito agresivo", precisó.







"Estoy en un proceso de recuperación, de trabajo, con un aumento progresivo de cargas y las sensaciones no se miden diariamente. Hay que ser un poquito cauto, mirar un poco a medio plazo", agregó.







El tenista mallorquín insistió en que sigue "a rajatabla" todo lo que le están recomendando para volver a la competición en plenas condiciones, y que lo hace "con la mejor de las actitudes y con la máxima intensidad e ilusión posible".







"Después hay cosas que no dependen de mi, pero confío en que lo que estoy haciendo dé el resultado que esperamos", remarcó.







Nadal, finalmente, se refirió al inicio de Liga del Mallorca: "Es un buen comienzo de temporada; empezó bien, luego tuvo tres derrotas ante el Athletic de Bilbao, Madrid y Osasuna, viene de ganar (al Levante). Confiemos en que esa media de puntos (11) y de sensaciones siga siendo positiva", valoró el deportista balear.

Con información de EFE

Noticias relacionadas