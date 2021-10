Equipo femenino de futsal.

La dirigencia de Banfield retirará al equipo femenino de futsal del torneo de la Primera B organizado por AFA luego de las actitud antideportiva de hacerse adrede cuatro goles en contra para evitar un rival en los playoffs.





Eduardo Spinosa, flamante presidente del "Taladro", anunció esta mañana mediante un comunicado de prensa que, en el marco de la Comisión Directiva, se decidió retirar al equipo del torneo.

Your browser does not support the video element.



"Despedir al DT, principal responsable de los hechos, no nos parece medida suficiente, ya que no tiene sentido clasificar a los playoff de la manera que se consiguió", remarcó Banfield en el texto en el que anunció la medida.





Banfield consideró "muy grave" lo sucedido el pasado sábado en el club Nueva Estrella en el partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 10 del torneo de segunda división de futsal de AFA.

Les comparto la decisión de la Comisión Directiva acerca de lo sucedido en el partido con GELP de Futsal Femenino pic.twitter.com/shrMtmCGss — Eduardo Spinosa (@EduardoJSpinosa) October 13, 2021





"Nos sometemos a las eventuales sanciones que el Tribunal de Disciplina estipule justas para la situación de público conocimiento", agregó la CD banfileña.





Esta drástica decisión se suma al despido del cuerpo técnico encabezado por Mariano Vila luego de la repercusión nacional e internacional que tuvo el hecho.

Noticias relacionadas