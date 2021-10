Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina. Foto: NA.

El entrenador Lionel Scaloni aseguró que "es muy difícil" decir que Lionel Messi "no haya rendido en la Selección en algún momento", a la vez que no confirmó el equipo nacional que mañana recibirá a Perú, pero aclaró que "si el equipo funciona y nos da señales positivas no tenemos por qué retocar tanto".

"Es muy difícil decir que Messi no haya rendido en la Selección en algún momento. Creo que él está bien con el equipo, se siente cómodo con sus compañeros y eso lo hace aún mejor. Sin el equipo, el rendimiento suyo no se vería tan reflejado", expresó.

Al ser consultado acerca del elenco que colocará frente al conjunto dirigido por Ricardo Gareca, indicó: "Si el equipo funciona y nos da señales positivas no tenemos por qué retocar tanto. Yo les pido a ellos que no se relajen porque todos sus compañeros se entrenan para jugar. Que nadie piense que es titular".

"Pienso que estamos bien. Más allá de que nos crearon chances, tuvimos el arco en cero. Siempre queremos mejorar y demostrar que las cosas se pueden hacer mejor", manifestó el técnico de la Selección argentina.

"El equipo no lo voy a decir, pero va a seguir en la misma línea de los últimos dos partidos. Quizá haya algún retoque", reveló, tras lo cual indicó: "Será un partido bastante claro. Si hacemos algún retoque será porque el encuentro lo necesita, no por rendimientos".

"Nosotros siempre pensamos en poder mejorar nuestro equipo y no en el daño que puede hacernos el rival. Evaluamos cada encuentro y analizamos qué se necesita", aseveró y añadió: "Tenemos un plantel de enorme jerarquía, de grandes delanteros. Lo más difícil es la decisión final. Nosotros queremos que todos rindan en sus clubes, que tengan continuidad".

Luego opinó acerca de lo que se generó con el público argentino: "La sensación es que la gente se siente identificada con estos jugadores. Eso es lo más importante. Estos jugadores son la representación de todos en la cancha. No nos van a dejar tirados. Habrá partidos difíciles, dónde se juegue mejor o peor, pero la dinámica del equipo está marcada".

En cuanto al rival de este jueves señaló: "Perú juega bien a la pelota, tiene futbolistas de buen pie. Vienen trabajando juntos hace mucho tiempo y tiene una mitad de la cancha con muy buen pie. No es un equipo que está acostumbrado a meterse atrás".

Scaloni dijo también: "No me atrevo a decir si el partido frente a Uruguay fue el mejor o no, pero el haber jugado en casa, con nuestro público, hace que todo sea más lindo y se potencie mucho más".

"Frente a Brasil jugaremos en San Juan. Vamos a jugar en el interior porque a todos nos gusta hacerlo. Es justo que la Selección pueda jugar en otras ciudades", expresó en cuanto al próximo encuentro que tendrá la Selección argentina en la fecha de noviembre.

