Revolución tecnológica: un vehículo eléctrico construido con impresoras 3D. Foto: The e-miles company.

The e-Miles Company es una empresa que nace de la necesidad de buscar nuevas formas y conceptos de movilidad más sostenibles y responsables con el medio ambiente. Las piezas de sus autos son fabricadas con impresión 3D en un 90% y los mismos son eléctricos.

Este fin de semana, en el Salón del Automóvil de Barcelona la empresa presentó un vehículo que reduce la contaminación ambiental debido a que los únicos tres elementos que no se fabrican en 3D, son los neumáticos, los asientos y los motores eléctricos.

Mostraron al público su auto eléctrico llamado “The e-MIles”. Es un pequeño vehículo urbano eléctrico que cambia su tamaño y no tiene volante sino un joystick. Mide 2,5 metros de largo y tiene dos asientos, a los que se accede levantando el parabrisas y todo el frente. Uno de los beneficios de no tener volante no interfiere para poder acceder al auto, por ejemplo puede entrar una persona con silla de ruedas.

El vehículo se puede extender 37 centímetros, suma una puerta lateral y de este modo puede transformarse en un auto para 4 personas o dos y sobra espacio para agregarle carga. Un joystick reemplaza al volante, este mando está entre medio de los dos asientos de adelante y permite que lo pueda usar tanto el pasajero de uno como del otro lado.

Por otro lado, la parte inferior del vidrio delantero es una pantalla de 23″, la misma muestra las imágenes de los dos espejos retrovisores que no existen, es decir, los faltantes son reemplazados por dos cámaras de también proyecta las imágenes de los dos espejos retrovisores, que no existen y han sido reemplazados por dos cámaras de video. El vehículo no tiene limpiaparabrisas, tiene un tratamiento para evitar el agua y la suciedad.

Noticias relacionadas