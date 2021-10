Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Foto: NA.

Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, habló durante una entrevista radial este miércoles y aseguró que el Gobierno de Alberto Fernández creyó que iba a ganar las elecciones PASO gracias a la vacunación contra el coronavirus, pero que luego advirtieron de inmediato que el votante le pegó “un cachetazo”.

Así lo manifestó durante una entrevista en El Destape Radio: “Estábamos convencidos de que con la vacuna la elección la ganábamos caminando, porque habíamos vacunado a todo el mundo”.

De todos modos, al mismo tiempo ha dicho que la gente les “pegó un cachetazo” porque lograr conseguir las vacunas contra el covid-19 era una “obligación” de la Administración gubernamental.

“Era como decir que nos voten porque tenemos garantizada la maestra de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado de la primaria. Es lógico, es así, no hay vuelta de hoja. Y la vacuna es lo mismo, una obligación del Estado que la tenía que dar”, dijo en el reportaje el ministro Ferraresi.

También dijo que cuando la sociedad no acompaña a un gobierno “es por alguna razón”. Y, según Ferraresi, es ahí cuando un espacio político “tiene la obligación de profundizar las políticas. Más cuando uno tiene una idea. Nosotros tenemos la idea de que a la gente le vaya mejor”.

E el mismo sentido, el funcionario nacional destacó que la “obligación” del gobierno es generar trabajo y que una persona desempleada “si no ve la posibilidad de tener trabajo no los va a votar”. “No está mal que nos peguen un cachetazo”, insistió.

Y agregaba: “Nosotros perdimos 2009 y si uno recuerda las políticas más profundas del gobierno de Cristina Kirchner en ampliación de derechos fueron en esos años. En 2013 perdimos de vuelta y terminamos el 2015 con una gestión a toda máquina. La verdad que las intermedias no me preocupan demasiado, me preocupa el final del Gobierno. Que haya dado bien el examen y que sea aprobado por la gente”.

Entre tanto, llamó a “no prestarle demasiada atención” a los medios para evitar perder control de la agenda. “Yo a veces miro programas nuestros (sic) que editorializan y todo el tiempo editorializan sobre lo que dicen ellos. Le damos más publicidad. No hablemos más de ellos, hablemos de nosotros, de las cosas que hacemos”, comentó Jorge Ferraresi.

