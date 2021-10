Donación de Adriana Aguirre al comedor Los Piletones

El pasado 23 de septiembre, Adriana Aguirre y Anamá Ferreira protagonizaron un incómodo momento en Está en tus manos, el programa de juegos que conduce Edith Hermida en El Nueve.

La vedette contó que luego de sufrir un grave accidente en el teatro tuvo un problema en el glúteo y para solucionarlo debe someterse a un intervención que cuesta $100 mil y cuando la brasileña quiso acotar algo gracioso, le respondió con un repudiable comentario.

"¡Pará! ¡Dejame hablar, mono!", dijo Aguirre. Rápidamente la conductora presentó un corte y al regresar reveló que Anamá había abandonado el estudio, indignada por la forma en la que la rubia se dirigió a ella. "Estamos en vivo, recién ocurrió un episodio en el que vos hiciste un comentario que a Anamá la ofendió muchísimo", manifestó Hermida.

Indignada por el comentario de Adriana, Ferreira hizo un fuerte descargo en sus redes sociales. "Soy negra y estoy orgullosa de serlo, nunca paso por mi cabeza ser racista contra alguna nacionalidad, hoy paso algo muy feo y tengo una tristeza infinita de que algunas personas todavía tiene el corazón tan mal, que sus cabezas sea de una manera tan triste. En fin lo entrego a Dios, porque el INADI no existe no voy al perder mi tiempo", escribió en su perfil de Instagram.

Pero luego de unas horas, se arrepintió y decidió iniciar acciones legales con el objetivo de que la vedette hiciera trabajo comunitario. Y luego de casi tres semanas en la que manejaron el tema alejadas de los medios, llegaron a un acuerdo por el que la vedette tuvo que hacer una importante donación de alimentos a Los Piletones, el comedor que maneja Margarita Barrientos en Villa Soldati.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Adriana Aguirre (@adrianaaguirre_ok)

Acompañada por Ricardo García, su ex marido, Aguirre llevó productos alimenticios y estuvo reunida con Barrientos. "La donación fue algo maravilloso, ahora que tanto necesita Margarita Barrientos, que tuvo que cerrar por falta de donaciones los comedores. Lo hice con el alma y con el corazón. Muy feliz, porque si bien es parte de un acuerdo que al que han llegado los abogados, lo hice de motus propio", relató la artista en diálogo con Noticias Argentinas y explicó que el conflicto con Anamá terminará el jueves 14, cuando le pida disculpas públicamente en Intrusos.

"De ahora en más no vamos a hablar más una de la otra, es parte del acuerdo", precisó.

