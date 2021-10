Pochettino y Messi en entrenamiento del PSG. Foto: NA.

El entrenador del París Saint Germain, el rosarino Mauricio Pochettino, reveló cuál fue su primera reacción cuando el manager del club le planteó la posibilidad de incorporar a Lionel Messi.

“A mí me llama Leonardo para decirme: ‘Existe la posibilidad de fichar a Messi, ¿te gusta o no te gusta?’. Lo bueno fue que Leonardo me llama para preguntarme... (risas). Yo le dije: ‘¿Es una pregunta o...?’ Yo pensé que era una broma. Me dice: ‘Existe la posibilidad de que venga Leo, ¿qué te parece? ¿Sí o no?’. Y yo digo: ‘¿Hay que ir a buscarlo?’ (risas)", dijo en una extensa entrevista con el programa español “El Partidazo de Cope”.

Pochettino siguió con su relato: "Y ahí comienza la gestión. Cada noche me llamaba Leonardo para explicarme cómo estaba la situación. En el momento que aparece la posibilidad del PSG, Leo quiere venir aquí. Después sí hablamos, cuando la situación es clara y solo faltan flecos. Antes, no. Fue una conversación de lo más normal, muy natural. Teníamos la ventaja de que aquí había jugadores como Neymar y Di María que le habían contado y él tenía una idea de lo que es el PSG y París”, comentó el entrenador.

“Fichamos a Messi después de irse del Barça. De verdad, así fue. Por eso digo que hay que resaltar el trabajo de Leonardo, de nuestro presidente y de toda la directiva del club, que en dos o tres días fueron capaces de gestionar el fichaje del mejor jugador del mundo. Todo el mundo había asumido que Leo iba a seguir en el Barcelona, y después todo fue muy rápido”, añadió Pochettino.

Pochettino también respondió el gesto de Messi el día que lo reemplazó en un partido. “El día del cambio ante el Lyon él se quedó sorprendido porque ningún jugador quiere salir del campo. Estamos hablando del mejor jugador del mundo que se marcha del campo con 1-1 en el marcador el día de su debut en el Parque de los Príncipes. Y él se queda extrañado. Yo le pregunto: ‘¿Qué tal estás?’. Y él me mira como diciendo: ‘No, estoy bien’. Pero no fue más que eso".

"Por las informaciones, por lo que nosotros sabíamos, queríamos protegerlo de una posibilidad de algo peor. Luego estuvo dos partidos sin jugar y tuvimos la suerte de que se recuperó rápido. Y luego contra el City fue decisivo en un partido tan importante. Vuelvo a decir que no hubo ningún tipo de intención, más allá de protegerlo y cuidarlo. Si tienes a Messi y vas 1-1, vas a tener más posibilidades de ganar el partido si está en el campo. Es una obviedad muy clara”, concluyó el DT.

