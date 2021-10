IMÁGENES SENSIBLES. Paciente cayó de ambulancia en Bariloche. Foto: captura de video.

Un paciente se cayó junto a la camilla de una ambulancia tras abrirse las puertas del vehículo, estuvo muy cerca de golpearse con un auto y los enfermeros, quienes seguían su recorrido, fueron alertados por vecinos y por un automovilista y regresaron a buscar al hombre para volver a ubicarlo en el interior del vehículo.

El insólito episodio ocurrió el miércoles en la zona de Onelli y Sobral, en la ciudad de Bariloche y un testigo relató en declaraciones a medios locales: "Se le abrieron las puertas a la ambulancia. En la parte de atrás solamente iba el paciente en la camilla y la señora".

"Exactamente en Sobral y Onelli, al doblar en dirección a Elordi, fue donde perdieron al paciente. Se les cayó con camilla y todo a la calle", señaló el hombre. Según contó, los enfermeros no notaron que les faltaba el paciente y fueron los vecinos los que les avisaron de lo que había ocurrido, además de un automovilista que debió frenar ante a camilla.

"Actuaron rápido. Los enfermeros lo cargaron enseguida y se fueron. Había mucha gente alrededor", dijo el testigo, tras lo cual indicó: "Cuando cayó el paciente, ellos no se dieron cuenta de lo ocurrido. Hicieron más de media cuadra y ahí se dieron cuenta debido a la gran cantidad de gente que se reunió".

Asimismo añadió: "Además un hombre frenó en la mitad de la calle. Frenó el auto y salió corriendo. La camilla literalmente se iba a estampar contra otro auto".

IMÁGENES SENSIBLES. Paciente cayendo de la ambulancia en plena calle.

