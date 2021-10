Foto NA.

L-Gante sigue generando polémica con las imágenes que van trascendieron en las que se lo ve junto a integrantes de la banda Los Monos, la organización narcocriminal más peligrosa de Rosario.

A la foto del cumbiero 420 junto a "el Viejo" Máximo Ariel Cantero, el fundador de la banda de barrio Las Flores, ahora se le suma un video en el que envía un saludo a "Ariel Cantero".

"Un saludito ahí para Ariel Cantero de parte del L-Gante pa", dice Elián Ángel Valenzuela en un breve video que trascendió en las últimas horas en las redes sociales.

También es difuso establecer para quién es el saludo, ya que muchos de los integrantes de la familia Cantero tienen el nombre Ariel. Bien podría tratarse de "Guille" Cantero, que está detenido en una cárcel federal.

