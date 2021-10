Mica Tinelli se cruzó con una actriz porno que le propuso sexo a su novio Lisandro López. Foto: Google.

La presencia de la actriz porno Jazpincita de 20 años, volvió a resonar en la farándula, ya que, hace unos días tuvo intercambios con el futbolista Cristian Pavón y esta vez le tocó a un futbolista de Boca Juniors.La actriz de 20 años ahora apoyó sus ojos sobre Lisandro López, y la respuesta de su novia, Micaela Tinelli no tardó en llegar, luego de que el defensor fuera etiquetado en una historia.

La actriz etiquetó a Lisandro Lopez en una historia de Instagram asegurando que lo espera en la cama. Micaela Tinelli al ver eso no dudó en contactarla y ponerle los puntos. Le dijo “Che, hermana, ubicate en la palmera". La actriz porno filtró la conversación y se puede ver como ella le contestó: “A vos también te espero en la cama, bombón. Hagamos un trío”, la pareja del zaguero central xeneize la trató de “gansa”.

“Las pibas como vos restan. Te mando un beso, que sigas bien”, aseguró Mica cerrando la conversación y Jazpincita siguió: “¿Una Tinelli me lo viene a decir a mi? Por favor, me río sola”. La hija del conductor le contestó: “Sí. A vos que te metes con pibes con novias. Sos lo menos, no importa el apellido, sos una pobre piba”. “¿Es joda? ¿Me metí con tu novio? No”. “No, pero te haces la canchera”, cerró la empresaria.

Minutos después, la actriz porno viralizó los mensajes en Twitter: “Mica Tinelli me bardea porque me quiero cog... al novio Licha López. Yo solo quería darle suerte a Boca”, escribió con las capturas de pantalla.“Ahora me escribe medio planeta porque la mina sube mis mensajes”, escribió la diseñadora en Twitter.

Noticias relacionadas