Un club deberá pagar una multa por agregar personas a un grupo de Whatsapp sin consentimiento. Foto: Reuters.

El club deportivo Sansueña, de España, deberá afrontar una multa de 4.000 euros por agregar a personas a grupos de WhatsApp sin consentimiento. Eso es porque su accionar incumplió el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que rige en Europa, según determinó la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP).

La sanción se establece cuando se usa WhatsApp con fines comerciales, por ejemplo en manos de empresas, profesionales y/o negocios. Por el contario, no se aplica a individuos individuales que no tengan un fin de lucro con su acción, es deicr, si ellos agregan a personas a grupos de WhatsApp sin el consentimiento de esos usuarios, no recibirá un castigo por ese accionar. Nadie sancionará a una persona que agrega a familiares o amigos a chats grupales.

La queja la inició una mujer que fue agregada a un grupo de WhatsApp gestionado por el club sin que ella autorice esa acción. La denunciante explicó ante la AEPD que hace ya diez años no es parte de las instalaciones deportivas de Sansueña. Hay que tener en cuenta que cuando un individuo es agregado a un grupo de WhatsApp, parte de su información personal es visible a los otros integrantes del mismo, a partir de esta exposición de sus datos hizo el reclamo.

La Agencia de España aseguró que Sansueña contravino el artículo 6 al “haber tratado datos personales de la reclamante sin su consentimiento”. Además incumplieron el artículo 5.1 siendo que esa mujer no era cliente de la empresa hace más de una década. El club deportivo también omitió los incisos B y D del artículo 32.1, al compartir números telefónicos con terceros y de esta forma violar la confidencialidad del usuario.

Desde WhatsApp establecieron una función para que individuos no puedan agregar a grupos sin el consentimiento. Es una función para limitar quiénes pueden hacerlo, para esto hay que ir a “Ajustes”, “Cuenta”, “Privacidad” y finalmente a “Grupos”. Dentro del menú aparecerán tres alternativas: “Todos”, “Mis contactos” y “Mis contactos, excepto”. El primer ítem es el que llega ya establecido en la aplicación y al cambiarlo, se restringirá la posibilidad de usuarios que podrán sumar a una persona a chats grupales.

