Paraguay buscará acercarse al puesto de repechaje para seguir estando en la pelea de poder llegar a Qatar 2022, cuando visite a Bolivia, en la altura de La Paz, por la duodécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se jugará desde las 17:00, tendrá como escenario el estadio "Hernando Siles", a 3.800 metros sobre el nivel del mar, con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, con Carlos Barreiro y Andrés Nievas como asistentes, y televisación de TyC Sports.

Bolivia llega entonado por el triunfo sobre Perú por 1 a 0, que significó la segunda victoria en la eliminatoria, y necesita ganar para mantener una luz de esperanza de, al menos, ilusionarse con el repechaje. A su vez, Paraguay arrastra una caída frente a Chile por 2 a 0, en Santiago, y necesita ganar, ya que antes empató sin goles con Argentina en Asunción.

El entrenador venezolano César Farías, que dirige a Bolivia, no podrá contar con Luis Haquín, quien sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Farías tampoco podrá contar con el defensor Adrián Jusino y el delantero Henry Vaca, el primero por acumulación de tarjetas amarillas y el tercero que fue expulsado ante Perú.

A su vez, el argentino Eduardo Berizzo podrá contar para el partido con el defensor central Junior Alonso y el mediocampista Mathías Villasanti, quienes no formaron parte de la derrota frente a Chile por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, no tendrá disponible al defensor Omar Alderete, expulsado frente a la selección trasandina, y el ex Boca Juniors Alonso será su reemplazante.

El equipo paraguayo sabe que los números no le favorecen ante Bolivia en La Paz, donde sólo cosecharon una victoria en Eliminatorias desde 1965: 2-1 en 1973 para Alemania 74, y luego se registraron tres empates y cinco victorias bolivianas.

