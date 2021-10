Estudio advierte sobre los incalculables efectos del plástico sobre la salud y el medio ambiente

El plástico sigue avanzando en el mundo y sus efectos siguen destruyendo no sólo al medio ambiente sino que también afectan a la salud.

Según alerta un estudio de la Universidad de Nueva York, la exposición diaria a los ftalatos, químicos que se utilizan en la fabricación de recipientes de plástico para guardar alimentos o cosméticos, causarían 100.000 muertes prematuras al año en Estados Unidos.

Durante décadas se ha considerado que este tipo de químicos operan como “disruptores hormonales”. Los expertos, creen que estas toxinas penetran en el cuerpo a través de la comida o los cosméticos en contacto con estos plásticos y su exposición está relacionada con la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

La investigación que contó con más de 5.000 adultos entre 55 y 64 años muestra que aquellos que tenían mayor concentración de ftalatos en la orina tienen más probabilidades de morir de una enfermedad del corazón que aquellos menos expuestos.

El nuevo estudio asegura que es “innegablemente claro que limitar la exposición al ftalato tóxico puede ayudar a salvaguardar el bienestar físico y financiero de los estadounidenses”.

Para la investigación, el equipo analizó datos que incluían ftalatos encontrados en muestras de orina obtenidas de adultos que participaron en la encuesta nacional de salud y nutrición de 2001 a 2010.

Las consecuencias de la toxicidad de estos químicos para la salud son varias y es urgente frenarlos.

