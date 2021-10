Foto EFE.

Argentina recibió a Perú en el Monumental por la fecha 12 de Eliminatorias, rumbo al Mundial de Qatar 2022. Estando el encuentro 1 a 0 a favor de la Selección, llegó la polémica con un penal cobrado a favor del rival.

Entrados los 20 minutos de la segunda parte, una desatención de los centrales dejó a Emiliano Martínez mano a mano con Farfán que lo obligó a poner la pierna dentro del área y provocando la caída del jugador peruano que el árbitro pitó penal.

Sin chequeo del VAR, el penal fue errado por Yoshimar Yotun quien disparó muy fuerte desviando la pelota al travesaño.

Mirá la juugada de la polémica - Video TV Pública:

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas