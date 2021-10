Foto NA.

La dupla de centrales integrada por Nicolás Otamendi y Cristian "Cuti" Romero volvieron este jueves a demostrar solidez en la última línea, agregaron más minutos a su invicto junto al arquero Emiliano Martínez, y se hicieron virales con su festejo ante el penal errado por Perú.

La estadística marca que, en el ciclo del entrenador Lionel Scaloni, la Selección argentina jamás recibió un gol cuando coincidieron dentro de la cancha "Dibu" Martínez, Romero y Otamendi. Ya llegaron a los 396 minutos con ese invicto.

"Yo me siento seguro cuando ellos salen y yo les doy seguridad a ellos", resumió el arquero del Aston Villa de Inglaterra, en conferencia de prensa.

La presencia de la dupla central le brinda mucha seguridad a la presión de la primera línea, ante su capacidad de anticipo y velocidad para el retroceso, más allá que este jueves perdieron en la espalda a Jefferson Farfán, lo que derivó en el penal para Perú que pudo haber sido el empate.

Pero Yotún lo falló y, desde una cámara ubicada detrás del arco, se vio como tanto Romero y Otamendi, casi sincronizados, se pararon delante del mediocampista peruano para celebrar su error y saltar al mismo tiempo.

