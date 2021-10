Foto NA.

La reconocida chef Narda Lepes lanzó "tetas de chocolate", una particular propuesta para regalar en el Día de la Madre y concientizar sobre la importancia de que las mujeres se realicen los chequeos de rutina para prevenir el cáncer de mama.

"Para este Día de la Madre armamos estas tetas de chocolate. Para recordarnos que son bellas, todas diferentes y las tenemos que cuidar. Este Día de la Madre regalate un autochequeo o cumplir con el calendario de mamografías", señaló la célebre empresaria gastronómica.

A través de su cuenta de Instagram, Lepes envió un mensaje a sus seguidores para que profundicen el vínculo con sus madres: "Acordate de cuidarlas y hacerles un mimo de vez en cuando". Y agregó: "Estas tetas van dedicadas a Carmen `Cacha´ Miranda, mi mamá, que no está conmigo hace 14 años".

La reconocida chef contó que la importancia de las tetas de chocolate no radica en el producto en sí, sino en "aprovechar el Día de la Madre para poder hablar del cáncer de mama".

La difusión del tema no es sólo por un aspecto de compromiso social, sino que se trata de una enfermedad que caló hondo en su historia personal: "Mi mamá falleció por un cáncer de mama que no se animó a detectar a tiempo. Así que cada vez que puedo me sumo a alguna campaña armada o lo hago por mi cuenta para hablar del tema".

Chocolate con leche y avellanas; chocolate amargo y bizcochito de chocolate; chocolate blanco y financier son las tres opciones en que se pueden conseguir las tetas de chocolate lanzadas para octubre, declarado por la Organización Mundial de la Salud como mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama.

En la Argentina, según las estimaciones de incidencia del Observatorio Global de Cáncer de la OMS en base a datos de 2018, el cáncer de mama es el de mayor magnitud en cuanto a ocurrencia: con un volumen de más de 21.000 casos al año, representa el 17% de todos los tumores malignos y casi un tercio de los cánceres femeninos.

En cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el país ocupa el segundo lugar en riesgo de muerte por cáncer de mama en América Latina: mueren alrededor de 20 mujeres por día a causa de esta enfermedad. Las estadísticas indican que al llegar a los 85 años, una de cada ocho la habrá sufrido.

Si es detectado a tiempo, el cáncer de mama puede curarse en más del 90% de los casos, por lo que el control médico, la realización de la mamografía anual y el autochequeo son vitales para poder identificar alguna anormalidad y acceder a un tratamiento lo más rápido posible.

