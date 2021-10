Lugar del trágico accidente.

Un colectivero de la línea 277 que conducía alcoholizado chocó con un automóvil Volkswagen Gol en la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora, y un hombre falleció como consecuencia del impacto, informaron hoy fuentes policiales.





En el vehículo de menor porte se trasladaban dos hombres, uno de los cuales murió.





El colectivero, identificado como José Luis Arrieta, de 52 años, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó que tenía 1,47 gramos por litro de sangre, cuando la Ley Nacional de Tránsito exige nivel 0 de alcohol por tratarse de un conductor de transporte público de pasajeros.





El siniestro vial, que ocurrió en la intersección de las calles Uriarte y Alvear, en Banfield, quedó registrado por las cámaras municipales.

Your browser does not support the video element.



Por el choque, José Valencia, de 70 años, quien viajaba como acompañante, salió despedido del vehículo y falleció en el lugar, mientras el conductor, Osvaldo Cayetano Venezia, de 80, fue trasladado en ambulancia al Hospital Gandulfo con pérdida de conocimiento.





La causa fue caratulada como “homicidio culposo agravado” y el chofer del colectivo quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría 2ª de Banfield por orden de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 10 de los Tribunales de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Carlos Pérsico.

Noticias relacionadas