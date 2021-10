La herramienta de Instagram que ayudó a una joven a superar un ataque de ansiedad. Foto: Google.

La ansiedad afecta a millones de personas en todo el mundo, muchos al pasar por esta situación recurren a familiares o amigos para poder enfrentar el difícil momento, pero no todos los individuos tienen a alguien que los acompañe. Una usuaria de Twitter compartió su experiencia al utilizar una función de Instagram para poder superar un ataque de ansiedad.

Empezó una publicación en la red social relatando: “Amigos quiero dejarles el dato, seguro a alguien le sirve en algún momento. Hoy tenía un ataque de ansiedad, estaba sola en casa y yo muchas veces no sé cómo gestionar la situación”.

“Entonces busqué en insta, si, en Instagram “ansiedad” y me salió el mensaje que les muestro a continuación, yo en plena crisis, le di obtener ayuda a ver qué podía pasar, me salieron 3 opciones, una de ellas con la opción de hablar con un voluntario, yo estaba mal, muy asustada y dije me da igual si me cobran o lo que sea, necesito hablar con alguien, le di en esa opción y me apareció un tel, marqué y no se alcanzan a imaginar lo feliz que me sentí de haber llamado” agregó.

Continuó el relato y afirmó que alguien del otro lado respondió su llamado: “Me contestó un muchacho, me saludó y yo solo podía llorar, me hablaba y me ayudó a hacer ejercicios para estabilizarme, luego pudimos hablar, me escuchó y al final pudimos conversar, cuando colgué nunca me pude sentir tan bien de haber buscando esa palabra en ig”.

Compartió la emoción que sintió al poder obtener ayuda de la red social: “Y es que sí, aunque sea una red social superficial y bla bla, muchas veces en momentos de crisis no sabemos cómo actuar y que en redes sociales que es algo que tenemos en nuestras manos tan fácil te brinden un tipo de ayuda como esa, me parece algo que se les valora, que merece ser compartido, a mi me ayudó hoy, más de lo que se imaginan y si a alguno le sirve el dato pues se los dejo por aquí. Buena esa @instagram”.

Al ver el impacto que tuvo su publicación en Twitter aseguró “No me imaginaba que tendría este impacto el hilo, pero me alegra que les esté sirviendo el dato, les deseo de corazón que nunca tengan que usarlo por si acaso, aunque no me conozcan, aquí me tienen para lo que necesiten un dm y ahí estaré en lo posible para hablar”.

Si una pone en el buscador de Instagram “ansiedad” va a saltar la opción “obtener ayuda”. Dentro de eso va a dar 3 caminos a seguir para brindar ayuda, señala “si estás pasando por un momento difícil y necesitas ayuda podes contar con nosotros”. Da tres opciones: hablar con un amigo, hablar con un voluntario de una linea de ayuda y encontrar la forma de sentirse mejor.

Si uno aprieta la opción “hablar con un amigo” habilita el espacio para escribirle, asegura: “Llama o envía un mensaje a un amigo. Si no sabes qué decir, puedes empezar con algo como esto: "Estoy pasando por un momento difícil y me gustaría poder hablar contigo. Si te parece bien, avísame".

Por otro lado, si se decide ir por la opción “hablar con un voluntario de una linea de ayuda” se da la posibilidad de conversar con alguien. Aseguran “Llama o escribe a una persona que pueda escucharte y ayudarte”. Por último Instagram como tercera opción da información para sentirse mejor.

Brinda pasos sencillos para ayudar a personas en momentos difíciles: “Mantén la calma ante una crisis. Cuando estamos alterados, puede ser muy difícil pensar con claridad. Estos pasos pueden ayudarte a superar una crisis. No tomes decisiones importantes durante 24 horas. Ponte en contacto con alguien que te ayude a pensar en otra cosa. Dile "¿Puedes ayudarme? Necesito distraerme un poco". Inspira durante tres segundos y espira durante cinco. Repite”

Aseguran que es primordial cambiar de entorno: “ A veces, cuando te sientes mal, no te apetece moverte, pero cambiar de lugar puede ayudarte a mejorar el estado de ánimo. Intenta hacerlo durante diez minutos para ver si te sientes mejor. Si puedes, sal a pasear. Abre una ventana o puerta para dejar que entre aire fresco. Siéntate en otra habitación, en el umbral de la puerta o simplemente mirando hacia otra dirección”

Por ultimo dan el consejo de cuidarse: “Cuando estamos enfadados, a menudo no nos damos cuenta de qué necesita nuestro cuerpo. Responder a tus necesidades físicas es una forma de decirle a tu cerebro que eres importante. Bebe un vaso de agua grande. Come algo saludable. Haz algo que te ayude a relajarte, como darte una ducha o descansar un poco".

