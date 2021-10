Marina Charpentier y Chano Charpentier

Luego de las dramáticas semanas que vivió luego de que su hijo, Santiago Moreno Charpentier -conocido como Chano- resultara gravemente herido en medio de un confuso incidente policial, Marina Charpentier se siente muy esperanzada por los avances que logró su hijo en las últimas semanas.

"Hace muchos años que no lo veía feliz y hoy puedo decir que lo veo bien y en paz", manifestó la mujer que impulsó la caminata por Ley Específica de Adicciones el jueves 14 de octubre.

En diálogo con Nelson Castro en Crónica de una tarde anunciada, por Radio Rivadavia, habló de la recuperación del líder de Tan Biónica, quien hace 20 años lucha con sus adicciones y que perdió el bazo, un riñón y parte del páncreas por un disparo que recibió por parte de un policía. "Fue un milagro que haya sobrevivido, llegó una y media después. Se salvó porque todavía le queda algo por decir y porque con este episodio vamos a lograr que algo cambie", dijo.

Además, señaló que la pandemia fue muy dura para su hijo y aunque puedo atravesar el 2020 sin muchas complicaciones porque estaba en tratamiento, los meses previos al incidente fueron difíciles y que su estado era "horrible, triste, gris y enfermo". Si bien logró que se interne en una comunidad terapéutica, el músico solo estuvo un semana y quiso abandonar la institución, a pesar de que no estaba bien. "Entraba a su casa para ver que estuviera acostado en su cama y asegurarme que estuviera vivo", relató Charpentier con angustia.

Hasta que al ver el grado de peligro de la situación, se comunicó con su obra social y pidió ayudar por una "emergencia psiquiátrica". Así fue como junto a profesionales de salud intentó persuadir al músico para que accediera a internarse, pero se resistió y llamó a la policía, motivo por el que Marina y las ambulancias tuvieron que retirarse.

"Volví un domingo para hacer lo mismo. Pedí por favor que venga un psiquiatra y después sucedió lo que sabemos. Había que darle una inyección y llevarlo", declaró y agregó: "El médico se asustó, llamó a los efectivos y vinieron. Mi hijo salió de la casa con su celular, estaba aterrado porque le agarró la paranoia. No tenía un cuchillo en la mano, tenía el celular".

Si bien Chano explicó que no recuerda nada de lo ocurrido, su madre lo definió como una "situación muy loca" y aseguró que lo vivió con mucho dramatismo porque vio a su hijo caer con un disparo. En referencia al oficial que lo hirió, aseguró que ni ella ni el músico le guardan rencor. "Tenemos a la policía de seguridad en la puerta del barrio y todos lo conocen, todos los ayudaban a mi hijo... no sé que pasó, pero para mí el policía que disparó se asustó, no sabía que hacer, no estaba preparado", concluyó.

