Marcelo Gallardo

El entrenador Marcelo Gallardo aseguró que "no " está pensando en su "continuidad", a la vez que dijo que está enfocado en el partido del domingo en el cual el elenco de Núñez, único líder de la Liga Profesional, recibirá a San Lorenzo por la decimosexta fecha del campeonato argentino.

"No estoy pensando en mi continuidad", manifestó Gallardo, a la vez que indicó: "Tenemos que pensar en el partido del domingo en el cual creo que vamos a tener el control de la pelota y que San Lorenzo va a apostar a cerrar los caminos".

Además expresó: "Es un mérito muy grande estar ahí en la punta ante las dificultades para armar el equipo. Eso genera confianza. No es lo ideal, pero está bien que hayamos atravesado esa racha muy negativa de lesionados".

"Hay una ventaja de siete puntos con el tercero y eso habla de una irregularidad de los equipos. A nosotros nos queda sostenernos y no confiarse", aseveró el técnico de River en una conferencia de prensa que brindó este viernes.

Además expresó: "Esperamos llegar a final de campeonato con posibilidades. Más allá de las dificultades de las lesiones, me gustaría que lleguemos con el juego y la intensidad que nos caracteriza".

En tanto, reveló: "No es el mejor momento de la competencia interna por las ausencias y lesiones. Si es un buen momento en los resultados, pero me gustaría no tener tantos problemas para armar el equipo".

"Después del clásico y de tener que haber cambiado casi todo el equipo, frente a Banfield se vio un equipo serio en esa dificultad. Sufrimos, pero eso generó también algo que reconforta porque estuvieron a la altura", señaló.

También opinó de la Selección argentina: "Fue muy bueno haberse sacado la mochila y haber ganado algo. Se tiene que seguir construyendo en base a eso, a la gente le gusta y el equipo funciona".

