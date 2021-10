Tiene 8 años, su casa se incendió, pidió ayuda por Tik Tok y ya empezarán a reconstruirla. Foto: Google.

“Quiero dejar una enseñanza: no tienen que jugar con fuego porque a mí hace unos días se me quemó la casa, todo. No tengo habitación, no tengo tele y no tengo juguetes. No tengo nada. Se me quemó todo. No tengo cama. Me quedé sin nada”. Así arrancó el pedido de Juani, de solo ocho años, sin imaginar que se iba a volver viral. Contó lo sucedido hace un mes cuando la casa en la que vivía con sus padres y su hermanito Santino fue destruida por las llamas.

Hizo el pedido con la esperanza de que llegue a tiempo para el Día de la Madre y así darle un obsequio a la de él: “Si tienen materiales (arena, cemento, ladrillos) tráigamelo, por favor. Para el día de la mamá quiero a mi mamá con toda la casa hecha”.

Todo sucedió cerca del mediodía del 9 de agosto, la madre de Juani estaba trabajando desde su casa para una empresa de alarmas donde coordina las visitas técnicas y empezó a cocinar, mientras su hijo Santino de tres años jugaba en el piso del living. Preparaba el almuerzo y esperaba que Juan Manuel, su esposo, regresara de llevar a Juani a la escuela. En unos minutos cambió su vida por completo, el pequeño se acostó en un sillón de cuerina, que al ser tan liviano se corrió contra la estufa que estaba encendida, se calentó y en tan solo segundos se prendió fuego.

Lo primero que se le ocurrió hacer es tirar agua, pero eso reavivó las llamas porque el sillón también tenía gomaespuma. Llamó al marido llorando y él le dijo que abandone la casa, que no intente apagar nada porque iba a ser peor

El próximo lunes, con la llegada de los ladrillos y el resto de los materiales, reconstuir la casa va a ser una realidad. a hacerse realidad. “Aún no toma dimensión de lo que logró con algo que salió desde su inocencia, porque es un nene sin maldad, puro corazón y que siempre busca ayudar a los demás. Soñaba con que yo tuviera una casa para el Día de la Madre y ayer (por el jueves 14) cumplió 9 años y no pidió nada para él. Tuvo un festejo chico porque no pudimos comprarle un regalo”, aseguró la mama conmovida en una entrevista.

