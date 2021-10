17 de Octubre del ’45 y una nueva visión de país.

Se cumple 76 años de una movilización popular al epicentro del poder que logró la liberación de Juan Domingo Perón y significó un profundo cambio, una verdadera síntesis política del sentir popular con un conductor político, para dar origen al movimiento que marcaría un antes y un después en la Argentina del Siglo XX.

Aquel 17 de octubre de 1945 los anhelos de libertad y progreso que venían del fondo de la Historia confluyeron en una movilización que se gestó desde y para el pueblo. Raúl Scalabrini Ortiz había descripto con su prosa al hombre de la época, que está solo y espera, un ser ausente y triste, que encontraría contención para liberarse y buscar su futuro en comunidad.

En aquella Argentina hombres y mujeres estaban sumergido en su día a día de tonos grises y privaciones, entonces el surgimiento del movimiento popular cambio su mirada del mundo, abrió esperanzas e hizo sentir posible el sueño de un futuro distinto para la familia y la patria. Tomaron conciencia de que todas las personas pueden ser artífices de su propio destino.

Si pensamos en aquella epopeya y la trasladamos a esta época, no caben dudas de que el paradigma de este 17 de octubre, es la juventud, porque un país mejor no tiene otra forma de hacerse si no es con los jóvenes, con sus fuerzas, sus convicciones y sus ganas de avanzar hacia el futuro.

Perón en el balcón de la Casa Rosada.



La tarea de los mayores es tender la mano, abrir caminos, ofrecer oportunidades; pero además tenemos que dejar un mundo más sano, un mundo -la casa común- en el que convivamos en armonía con la naturaleza. Hace muchos años, a principios de los ´70 del siglo pasado Juan Domingo Perón ya advertía de la necesidad de preservar el medio ambiente ante el avance desmedido y fuera de control del mal llamado progreso. Avance que en aquellos años era solo un pronóstico y hoy se ve en los estragos que está provocando el cambio climático en todas las latitudes del planeta.

Todo esto en el marco de una enorme incertidumbre que provocó el Covid19. La pandemia puso en conflicto dos conceptos que disociados son símbolo de desigualdad, seguridad y bienestar. Esta realidad inmisericorde, por las muertes diarias, pero también desafiante para la humanidad, llevó a la comunidad a cuestionar todas las medidas, porque si bien nos cuidábamos, por otro lado el encierro destruía la economía.

El 17 de Octubre de 1945, nacimiento de la Lealtad Peronista, es una fecha que nos ayuda a pensar de lo que es capaz un pueblo decidido a romper con el statu quo a cambiar lo dado como destino inmodificable. Pasaron los años, cambiaron las formas y los motivos, pero en el fondo los valores son los mismos.

Por Antonio Arcuri:

Ex Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Ex Ministro de Justicia de la Prov. de Bs. As., Ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. y Presidente de la Asociación Amigos del Museo Histórico 17 de Octubre de San Vicente -sitio donde descansan los restos del General Perón-.

Noticias relacionadas