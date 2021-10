Foto NA.

Un remolcador se hundió hoy tras chocar contra otra embarcación en el puerto de La Plata, sin que se registraran heridos.

El accidente náutico ocurrió en el Río de la Plata, frente a un sector de la costa limítrofe de Ensenada y Berisso.

El incidente involucró al barco Punta Médanos y a un remolcador de la firma RUA, que terminó hundiéndose, luego que todos sus tripulantes lograran ponerse a salvo.

Según informaron fuentes de Prefectura Naval y medios locales, todo ocurrió en el momento en el que el "Punta Médanos" y dos remolcadores salieron a su encuentro.

Uno de las embarcaciones de RUA tuvo un inconveniente, por el cual terminó impactando contra el buque "Punta Médanos". Mientras el remolcador se hundió, el buque pudo continuar sin inconvenientes.

Las operaciones en el puerto platense debieron ser suspendidas mientras se revisaba la zona para ver si quedaron restos de combustibles o del remolcador hundido.

