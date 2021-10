Colón vs. Talleres. Foto: NA.

Colón de Santa Fe se impuso este domingo por 1 a 0 sobre Talleres de Córdoba en el estadio "Brigadier Estanislao López", en un partido correspondiente a la fecha 16 del torneo de la Liga Profesional.

Alexis Castro, con un golazo de tiro libre a los 40 minutos, abrió el marcador en una pareja primera etapa que contó con escasas situaciones de gol de ambos lados.

Ya en el complemento, Talleres salió decidido a no dejar escapar la posibilidad de subirse a la punta del torneo, pero el vigente campeón supo sostener la victoria y se quedó con las tres valiosas unidades.

Con este resultado, el "Sabalero" le puso un freno a la ilusión de la "T": es que, de ganar, los dirigidos por Alexander "Cacique" Medina hubiesen quedado transitoriamente en la cima, a la espera del encuentro de esta noche entre River y San Lorenzo.

Colón, por su parte, se esperanza con meterse en la pelea, dado que alcanzó los 26 puntos en el certamen y quedó a siete del "Millonario".

Por momentos se trató de un partido de ajedrez, en el que ambos conjuntos midieron a su rival y el juego se trabó en la mitad de la cancha, hasta que Castro sacó un conejo de la galera y rompió el cero con un gran remate de zurda de tiro libre.

A partir de allí, lejos de transformarse en un cotejo vistoso, el equipo santafesino sacó a relucir la inteligencia y mantuvo la valla invicta, lo que le permitió celebrar en casa e ilusionarse con formar parte de la lucha por un nuevo título.

En la próxima fecha, el "Sabalero" se medirá el jueves a las 14:30 con Argentinos Juniors en La Paternal, mientras que Talleres tendrá un choque clave contra River, el mismo día a las 21:15.

Síntesis del partido:

Liga Profesional.

Fecha 16

Colón-Talleres.

Estadio: Brigadier Estanislao López.

Árbitro: Néstor Pitana.

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro; Mauro Formica, Facundo Farías y Alexis Castro. DT: Eduardo Domínguez.

Talleres: Guido Herrera; Julián Malatini, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez, Ángelo Martino; Francis MacAllister, Rodrigo Villagra, Héctor Fértoli; Carlos Auzqui, Diego Valoyes y Mateo Retegui. DT: Alexander Medina.

Goles en el primer tiempo: 40m. Alexis Castro (C).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Michael Santos por Mateo Retegui (T) y Juan Cruz Esquivel por Héctor Fértoli (T); 22m. Juan Méndez por Francis MacAllister (T); 29. Santiago Pierotti por Mauro Formica (C); 35m. Nahuel Tenaglia por Julián Malatini (T) y Diego García por Rodrigo Villagra (T); 38m. Facundo Mura por Eric Meza (C) y Lucas Beltrán por Christian Bernardi (C); 44m. Nahuel Gallardo por Alexis Castro (C).

