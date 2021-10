Dirigentes de la CGT en acto por Día de la Lealtad. Foto: NA.

Este lunes, la Confederación General del Trabajo (CGT) protagonizó la segunda jornada de conmemoración del Día de la Lealtad Peronista con un documento político en un acto que se desarrolló frente al monumento Canto al Trabajo, en la avenida Paseo Colón al 800 del barrio porteño de San Telmo.

El acto de la CGT, fue la segunda jornada de conmemoración del Día de la Lealtad, luego de la multitudinaria celebración realizada el domingo en la Plaza de Mayo y en plazas de todo el país para conmemorar el 76 aniversario de esa fecha del calendario peronista.

La conmemoración de ayer se hizo a modo de respuesta a la convocatoria institucional del Partido Justicialista (PJ), expresada a través del presidente Alberto Fernández, en su calidad de jefe del Consejo Nacional partidario.

Alberto Fernández, presidente de la Nación, convocó en los últimos días a movilizarse por el 17 de octubre, del mismo modo que la vicepresidenta Cristina Fernández hizo lo propio durante el discurso que brindó el sábado último en un encuentro de Juventudes de La Cámpora.

Acto de la CGT en Centro porteño. Canal 26.

La de este lunes fue una celebración convocada por la CGT y otros espacios gremiales confederados en la central obrera, como la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA).

Las organizaciones sindicales marcharon desde el mediodía hacia el lugar, en el que a partir de las 14 comenzó el acto en el que se leyó un documento de fuerte tono político en respaldo del Gobierno nacional y en defensa de los derechos adquiridos, bajo el lema "Desarrollo, Producción y Trabajo".

Fue la primera gran movilización sindical pospandemia de coronavirus, de la que también participaron el Movimiento Evita y los trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que señalaron que "la bandera de la unidad hay que mantenerla firme si queremos Tierra, Techo y Trabajo para nuestro pueblo".

