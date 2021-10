Caos de tránsito por manifestaciones. Canal 26.

Este lunes 18 de octubre, el Centro de la Ciudad de Buenos Aires es un caos con motivo de las varias manifestaciones de diferentes sectores por la conmemoración del Día de la Lealtal peronista convocada por la Confederación del Trabajo (CGT) en la avenida Paseo Colón, en el bajo porteño.

Miles de manifestantes empezaron desde temprano a concentrarse. Cerca de 100 manzanas de los barrios de mayor movimiento y tránsito quedaron afectadas desde las 8 de la mañana de hoy y todo derivó en un verdadero caos vehicluar.

Con el lema “Desarrollo, Producción y Trabajo”, la CGT hace una manifestación para “profundizar el diálogo social insitucionalizado” en un clima marcado por las elecciones dentro de la confederación de trabajadores.

Se confirmó la presencia de todos los sectores del organismo de trabajo, entre ellos el comandado por Pablo y Hugo Moyano (Camioneros) y la Corriente Federal de Trabajadores, de Sergio Palazzo.Del mismo modo concurren a la marcha integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), mientras que la gran ausencia será la representación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que no fue invitada a la misma.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estimaron que los invconvenientes más importantes para el tránsito se presentan en el radio contemplado entre la avenida Córdoba, avenida Leandro N. Alem/Paseo Colón, avenida San Juan y avenida Entre Ríos/Callao.

Se informó previamente que entre las 8 y las 18 horas hay un corte total en:

- Av. Entre Ríos/Callao, entre av. San Juan y av. Córdoba

- Av. Leandro N. Alem/Paseo Colón, entre av. San Juan y av. Córdoba

- Av. 9 de Julio, entre av. San Juan y av. Córdoba.

Además, se verá afectado el funcionamiento del Metrobús 9 de Julio y del Metrobús del Bajo en ese mismo horario.

Debido a la gran cantidad de cortes en zonas claves del tránsito porteño, también se verán modificados los recorridos de las siguientes líneas de colectivos: 2-5-6-8-9-10-12-17-22-23-24-28-29-33-37-39-45-50-53-56-59-60-61-62-64-67-70-74-84-86-90-91-93-96-98-100-102-103-105-111-126-129-130-143-146-150-151-152-159-168-195.

Las concentraciones de las diferentes organizaciones se darán en diferentes puntos estratégicos de la Capital Federal.

La CGT convocó a sus manifestantes en la intersección de la avenida Independencia y Defensa desde las 11 de la mañana.

Por su lado, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADoP) convocó a reunirse a la misma hora en el cruce de la avenida 9 de Julio y México. Mientras, la reunión promovida por Barrios de Pie fue también desde las 11 de la mañana en el cruce de las avenidas 9 de Julio y San Juan.

MAPA DE CORTES POR MANIFESTACIONES:

Marchas en Centro porteño por el Día de la Lealtad peronista. Canal 26.

