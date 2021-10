Juan Ignacio Chela. Foto: Instagram.

Juan Ignacio Chela, ex tenista argentino que ganó seis títulos ATP y llegó a ser 15° a nivel mundial, comunicó a través de sus redes sociales que fue operado por un aneurisma cerebral.

“Hola a todos!!! Les cuento que el jueves pasado me realizaron una operación programada por aneurisma cerebral no roto. Me colocaron dos stents. Todo salió bien. Ya estoy recuperándome en casa”, contó Chela. En otro tweet, le agradeció “a Pedro Lylyk (neurocirujano), a todo su equipo y a todo el personal de la clínica Sagrada Familia por su profesionalismo y calidez. Nos vemos pronto. Saludos Juan”.

El último partido de Chela fue en el 2012, tras 14 años de carrera, cuando perdió en la primera ronda de Wimbledon frente a Martin Klizan. Además de los mencionados títulos ATP, también ganó otros nueve del circuito Challenger.

La carrera del Flaco no se resume solo a lo deportivo, ya que también participó de varios ciclos televisivos.

De 42 años y nacido en Ciudad Evita, Chela es entrenador de Diego Schwartzman desde el 2017. El año pasado, el Peque ingresó al top 10 del ránking ATP y logró clasificar al ATP World Tour Finals, torneo que juegan a fin de año los ocho mejores jugadores de la temporada.

